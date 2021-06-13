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محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، اليوم الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات والمعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

خلال جولته شدد "حنفى" على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة والنائية.

و اضاف المحافظ أنه يجري العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)
محافظ البحر الأحمر فى جولة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بالغردقة (صور)

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