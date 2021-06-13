Advertisements

المنتخب الألماني يستهل مشواره في يورو 2020 بمواجهة نارية أمام المنتخب الفرنسي

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
ستبدأ المنتخب الألماني مسيرته في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه يوم الثلاثاء القادم مع منتخب فرنسا بطل العالم ضمن المجموعة السادسة.

وأدى خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا إلى تعديلات كبيرة في تشكيلة المنتخب بقيادة المدرب يواكيم لوف الذي سيتنحى عن القيادة بعد هذه البطولة بعد 15 عاماً على رأس الجهاز الفني.


لكن رغم ذلك استدعى لوف بعض اللاعبين الذين سبق له استبعادهم بسب الفوضى التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 والتي حرمت الفريق بعد التعديل من تحقيق النتائج المرجوة.


ومع عودة توماس مولر وماتس هوملز الفائزين بكأس العالم 2014 إلى التشكيلة بعد غياب استمر لأكثر منا عامين ستكون ألمانيا التي لم يتعرض فريقها الحالي لأي اختبارات فعلية تقريبا بمثابة الطرف الأضعف في مواجهة جارتها القوية.


وأهم ما ستحتاجه ألمانيا بداية هو إغلاق منطقة دفاعها في وجه الخط الأمامي القوي لفرنسا والذي يعتبره كثيرون الأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي.


وقبل مواجهة البرتغال حاملة اللقب ثم المجر في الجولة الأخيرة في دور المجموعات فإن تجنب الهزيمة في الجولة الأولى ربما يكون عاملاً حاسماً في مسيرة ألمانيا ضمن "مجموعة الموت".


وتعافى بنزيما من إصابة خفيفة تعرض لها في المباراة الودية التي فازت فيها فرنسا على بلغاريا الثلاثاء الماضي، وأصبح جاهزاً لمباراة فريقه الأولى في البطولة.


وستحظى ألمانيا بدعم نحو 14 ألف مشجع في الإستاد ومن شبه المؤكد أن تلعب بخط دفاع ثلاثي حيث يتولى هوملز المهمة في الوسط في حين سيضيف وجود لاعبي الوسط المدافعين روبن غوسينز ويوشوا كيميش مزيداً من الاطمئنان والارتياح.


ولا يتوقع أن تلعب ألمانيا طوال الوقت بمهاجم صريح بينما سيسعى مولر للاضطلاع بهذا الدور مع وجود سيرج غنابري وكاي هافرتس على الجناحين.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة ويطلب التعاقد مع لاعب دجلة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يتلقى خبرا سعيدا قبل موقعة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل جلسة الخطيب مع تريزيجيه

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يخطط لخطف ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 22 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

03:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة