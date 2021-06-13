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وزير الاتصالات: التجربة المصرية لميكنة العمل بالمحاكم تنال ثقة الأشقاء الأفارقة

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه شارك اليوم بجلسة هامة بفاعليات الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا والدستورية الإفريقية.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه استعرض خلال مشاركته استراتيجية مصر في إقامة منظومة عدالة مصر الرقمية بالتعاون بين الوزارة ووزارة العدل وكافة الجهات القضائية والجهات المعاونة لها في إقامتها.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه شرح للحضور مختلف المشروعات التي تشارك الوزارة في تنفيذها مثل مشروع انفاذ القانون الذي تم تنفيذه في 7 محافظات وجاري نشره بباقي المحافظات خلال هذا العام والعام المقبل، مع شرح الجهود المبذولة لإتمام ميكنة المحكمة الدستورية العليا في مصر، وما نخطط له من تطوير العمل بباقي الجهات القضائية.

وأكد، أنه لمس حماس وإرادة وتصميم من كافة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية على تبادل الرؤى والخبرة في مجال ميكنة نظم العمل بالمحاكم، والجميع يري في التجربة المصرية نموذج يُقتدى بها، معربًا عن استعداد الوزارة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة ومدهم بالعون والمساعدة بهذا المجال.

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