الشرطة تمنع محاولة سرقة تيار كهربائي من نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

صرحت إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اليوم الأحد أن الشرطة بصدد ضبط وإحضار الشخص الذي حاول اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالاسكندرية بصحبه مجموعة من البلطجية، والذين حاولوا توصيل كبل كهرباء للإعلان الموجود بارض نادي الصيادلة المجاور لنادي قضاة مجلس الدولة بدون تركيب عداد كهربائي.



وقامت إدارة النادي بتقديم بلاغ لقوات الشرطة والتي انتقلت علي الفور بقيادة الرائد أحمد لطفى رئيس مباحث الرمل اول وتم القبض علي مجموعة من الاشخاص وهروب صاحب الشركة وتم عمل محضر برقم ١٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ جنح الرمل أول وتم اصطحاب البلطجية الي النيابة العامة والتي باشرت التحقيق واصدرت الأمر بضبط وإحضار المدعو ( م، ع،ع).



يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى لنفس الشخص وله العديد من السوابق في هذا الأمر بعضها تم عمل محاضر رسمية به والأخر مر مرور الكرام نتيجة وجود شبة تواطئ من بعض موظفي المحافظة الذين يساندون صاحب الشركة.



وتعلن إدارة النادي ان هذه الواقعة تعد خطيرة تهدد هيبة القضاء المصري ولكن صاحب الشركة يتعامل في هذا الأمر بفرض الأمر الواقع وتفتح هذه الواقعه ملف خطير فيما يتعلق بفوضي الاعلانات في الاسكندرية.