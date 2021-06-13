"ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي تحصد جائزة "أفضل منصة لحلول التقسيط"

أعلنت اليوم شركة "ڤاليو" المنصة الرائدة في خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن حصولها على جائزة "أفضل منصة لحلولالتقسيط" وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز "Leaders in Fintech Awards 2021" والذي نظمته مجلة رواد الأعمال"Entrepreneur Middle East" التابعة لمؤسسة بي إن سي للنشر في العاشر من شهر يونيو الجاري بفندق سوفيتيل ذا أوبليسك بدُبي. ويأتي حصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة تقديرًا للإنجازات المحققة ومسيرة النمو المميزة منذ نشأتها، حيث بلغ عدد مستخدمي المنصةأكثر من 170 ألف مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 400 ألف عملية بقيمة إجمالية تربو على 2 مليار جنيه مصري وهو نمو بمقدار ثلاثة أضعافخلال عام 2020 وارتفاع بنسبة 200% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2021.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بحصول شركة«ڤاليو» على جائزة "أفضل منصة لحلول التقسيط" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة Entrepreneur Middle East،وهي بمثابة شهادة على قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو العديدة التي تنبض بها الأسواق خلال الفترة الماضية في قطاعالتسوق عبر الإنترنت، ولا سيما تلك التي طرحتها عمليات الإغلاق خلال عام 2020 في مواجهة جائحة COVID 19. كما عبّر حسونة عنسعادته بالأداء القوي والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، ومن بينها توسع فريق العمل وباقة الخدمات المقدمة وكذلكارتفاع الإيرادات، فضلًا عن ترسيخ مكانة الشركة كأفضل مزود لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية للتمويل الاستهلاكي. وأشار إلى أن قدرةالشركة على التأقلم مع كافة المتغيرات والتحديات التي تحيط بأعمالها فضلًا عن الدراية العميقة بمقومات السوق سوف تساهم في دفعالشركة إلى المضي قدمًا في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن «ڤاليو» ستواصل الالتزام بالمعايير التي ستعزز من قدرتها على تنفيذ المزيد منالتوسعات فضلًا عن ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وعبّر حسونة عن اعتزازه بالتنوع الكبير الذي شهدته باقة المنتجاتوالخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس والتي تهدف إلى تزويد العملاء بالخدمات التي تلبي مختلفاحتياجاتهم المالية.

وفي ظل التطورات المتزايدة التي تشهدها الحلول الرقمية بين مختلف قواعد المستهلكين، أصبح المجال مفتوحًا أكثر من أي وقت مضى أماممزودي الحلول المالية عبر الإنترنت لاستكشاف المزيد من الأدوات التي تساهم في الوصول إلى عدد أكبر من العملاء من مختلف شرائحوفئات المجتمع الذين لم يكن متاح لهم فرص التمويل من قبل. ولا يقتصر الأمر على المدفوعات الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية لأيمؤسسة تمويل تعتمد على الحلول الرقمية، فمن الضروري إدراك أهمية تقديم الخدمات المالية المتكاملة حيث ينبض السوق بالعديد منالفرص لتقديم منصات شاملة. وفي الوقت نفسه، تشهد القواعد التنظيمية والرقابية تطورات مستمرة تضمن الشفافية والكفاءة لقطاعتكنولوجيا الخدمات المالية في المستقبل، والتي بدورها تحمي حقوق المستهلك وتساهم في تعزيز الشمول المالي.

ومن جانبه، قال وسام يوناني الرئيس التنفيذي لشركة بي إن سي للنشر إن حصول شركة «ڤاليو» على هذه الجائزة جاء بعد بحث طويل عنالشركات التي تركت أثرًا ملحوظًاً في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما وضعها في طليعة مزوديحلول تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة، وذلك لقدرتها على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط بكل فاعلية للاستجابة لاحتياجاتالمستهلكين دائمة التغيير. وعبّر يوناني عن سعادته بمنح هذه الجائزة لشركة «ڤاليو» تقديرًا لإسهاماتها الفعالة في هذا القطاع الواعد،معربًا عن تطلعاته بأن تكون هذه مجرد خطوة أولى نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات الرقميةفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية للبيع بالتقسيط «ڤاليو» حصدت "جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا الماليةلعام 2019" خلال احتفالية جوائز Terrapin Seamless Awards، وهي احتفالية الجوائز الرائدة في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونيةوتجارة التجزئة، وكذلك "جائزة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في مصر لعام 2020" خلال احتفالية جوائز Global Banking and Finance Awards من مجلة The European، فضلًا عن "جائزة أفضل مقدم لخدمات الدفع الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية خلالمؤتمر E-Commerce لعام 2019".

ومنذ ذلك الحين، ساهمت «ڤاليو» في تعزيز قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، حيث شهدت نمو إيراداتها بمقدار ثلاثة أضعافلتصل إلى 56 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، كما واصلت تعزيز باقة خدمات التجارة الإلكترونية التي تقدمها خلال العامالحالي، فقد قامت بطرح منصة التسوق عبر الإنترنت "Shop’it"، وهو متجر للتسوق الإلكتروني يشمل العديد من المنتجات المتنوعة.