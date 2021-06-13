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حقيقة عدم مشاركة صلاح مع المنتتخب الأولمبي في طوكيو 2020
الأحد 13/يونيو/2021 - 04:26 م
مصطفى صابر
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كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن اقتراب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من عدم المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020.
كما صرح مصدر مسئول بأن نادي ليفربول لم يوافق على مشاركة محمد صلاح مع منتخب بلاده في الأولمبياد".
وأضاف: "صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد، وفقاً للوضع الحالي، أعتقد هناك صعوبة في تغيير موقف ليفربول خلال الأيام المقبلة."
يذكر أن منتخب مصر الأولمبي يتواجد في مجموعة تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
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