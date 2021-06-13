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الإمارات تعلن تطعيم ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح ضد كورونا

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت هيئة الصحة الإماراتية في دبي، أن حوالي ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا، تلقوا الآن جرعتين منه في الإمارة الأكثر اكتظاظا بالسكان بين الإمارات العربية السبع.

من جانبه، أوضح نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، علوي الشيخ علي، لتلفزيون دبي :"أن 83% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، أو حوالي 2.3 مليون شخص، تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن 64% تلقوا جرعتين من اللقاح في الإمارة"، حيث أنه على مدى ستة أشهر، نفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، في البداية باستخدام لقاح طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، ثم أضافت لقاحات "سبوتنيك-V" الروسي، و"فايزر/بيونتيك"، و"أسترازينيكا".

وأفادت هيئة الصحة بأن 90% من المرضى بفيروس كورونا، الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات دبي، لم يتلقوا التطعيم ضد هذا الفيروس، دون أن تحدد متى تم تسجيل هذه الإحصائية.

هذا وكانت قد أعلنت الإمارات في الآونة الأخيرة أن نحو 85% من إجمالي سكانها المؤهلين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل، دون تحديد عدد من حصلوا على جرعتين.

في حين أن الإمارات شهدت زيادة في عدد الإصابات في الأيام الثلاثين الماضية، بينما لا تقدم الدولة أرقام الإصابات في كل إمارة على انفراد، حيث سجلت الدولة 2281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بدولة الإمارات حتى الآن إلى حوالي 596 ألفا، فيما وبلغت الإصابات اليومية ذروتها عند حوالي 4000 حالة يوميا في أوائل فبراير/ شباط.

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