القبض علي المتسببين في وفاة طالبة ثانوى بسقوط «لوح خشب» على رأسها بشبين الكوم

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على عامل والمقاول المنفذ لأعمال العمارة التي سقط منها، أمس، لوح خشبي تسبب في مصرع "د. ا"، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وذلك إثر سقوط قطعة خشبية عليها من أعلى عمارة بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



وشهد مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية مأساة إنسانية، أثناء سير 3 فتيات على أرصفة أحد الشوارع، لكن القدر باغتهن في لحظة فارقة، حيث شهد هذا الرصيف نهاية حياة فتاة في مقتبل العمر ودون سابق إنذار.



- التحقيق مع المتهمين

وأكد مصدر أمنى أنه جارٍ التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازي المحامي العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية.



- تفاصيل الواقعة

وشهد شارع عاطف السادات أهم شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادثة بشعة، وذلك عندما لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها، إثر سقوط قطعة خشبية عليها من أعلى عمارة بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء مرورها مع اثنتين من صديقاتها، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ولقيت مصرعها فى الحال، الأمر الذى تسبب فى حالة من الحزن بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بمحاسبة المقصرين، الذين تسببوا في وفتاة نتيجة سقوط لوح خشبي عليها أثناء مرورها أسفل العمارة.



وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع "د.ا" طالبة بالصف الثالث الثانوى، وذلك إثر سقوط قطعة خشبية عليها من أعلى عمارة بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



- فحص الفيديو المتداول على "فيسبوك"

من جانبها، فحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مسجل عبر كاميرات المراقبة بأحد شوارع المنوفية، يظهر فيه لحظة مصرع طالبة عقب سقوط عرق خشب عليها من أحد العقارات بالشارع أثناء سيرها رفقة زميلتيها.



وظهر في مقطع الفيديو المتداول الشابة وهي تسير رفقة زميلتيها بشارع "باريس" بحي غرب مدينة شبين الكوم، ثم يسقط عرق خشب من واجهة أحد العقارات مباشرة على رأسها ويتسبب في مصرعها على الفور أمام المارة، وسط حالة من الذهول، وتم إجراء محاولات لم تنجح في إنقاذ حياتها.



وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي إن الإهمال هو سبب وفاة الشابة "د.أ.خ"، الطالبة بالمرحلة الثانوية، مطالبين بتوقيع عقوبة على المتسبب في مصرعها بسبب إهماله.

