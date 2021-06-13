Advertisements

عاجل.. تجديد حبس صفوان ثابت والسويركي والازهري في قضية تمويل الإرهاب

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
جددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، حبس رجل الأعمال صفوان ثابت والسيد رجب السويركي وخالد الأزهري.. لمدة 45 يوم علي ذمة القضية المتهمين فيها بتمويل الارهاب

وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن جهات التحقيق وجهت تهمًا لثابت متعلقة بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.

وكشفت مصادر أنه تم القبض على المتهم من منزله في كومباوند بيفرلي هيلز، حيث كان يدير نجله شركات جهينة، والتي تعد من أكبر الشركات المنتجة للألبان والعصائر في مصر، وذلك بعد القبض على والده لاتهامه في قضايا متعلقة بصلته بجماعة إرهابية.

وقررت جهات التحقيق المختصة مطلع أبريل، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.


وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

التحريات الأمنية كشفت أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث قامت مأموريات أمنية متزامنة بإلقاء القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية.

وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنان حمادة هلال

منذ أقل من ساعتين

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل جلسة الخطيب مع تريزيجيه

منذ ساعة و 25 دقيقة

سموحة يخطط لخطف ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة ويطلب التعاقد مع لاعب دجلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:10 م

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

11:46 ص

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة