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مدافع ألمانيا: فرنسا الأقوي على الورق

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعترف المدافع الألماني انطونيو روديجير بأنه لا يرى نفسه لاعب من طراز عالمي بعد، لكنه أكد أن مثل هذه الأمور لا تعني الكثير قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا بطلة العالم في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2020.

وفاز روديجير بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي نهاية الشهر الماضي ومن المقرر أن يقود خط دفاع ألمانيا بعد غد الثلاثاء في ميونخ أمام فرنسا ضمن المجموعة السادسة.

وقال روديجير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "فرنسا تبدو أقوى على الورق، لكن هذا فقط على الورق".

وأضاف "من الممكن أن يكونوا مرشحين لكل من أعرفهم، لديهم بالتأكيد مهاجمين رائعين ، نحن في حاجة لبذل قصارى جهدنا من أجل إظهار كينونتنا ، نحن مستعدون".

وانضم روديجير /28 عاما/ من شتوتجارت إلى تشيلسي في 2017 بعد فترة قضاها في صفوف روما.

وأوضح المدافع الدولي "كان من المهم لتطوري كلاعب أن أرحل عن البوندسليجا، أن أثبت نفسي في دوري مختلف وأن أتعلم لغة جديدة ، لكي أصبح لاعبا من طراز عالمي مازال يتحتم علي القيام ببعض الاعمال".

ويتعاون روديجير في المنتخب الألماني مع زميليه في تشيلسي كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

وقال روديجير "بالتأكيد حققنا نهاية جيدة للموسم ، الأمر الذي قد يساعدنا هنا".

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