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الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع النجم المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل فرجاني ساسي.

مفاوضات الزمالك لضم وليد الكرتي

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات جادة مع النجم الدولي المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية

ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في التعاقد مع النجم المغربي وليد الكرتي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي أعلن رحيله عن القلعة البيضاء.

من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إعجابه الشديد بمستوى الكرتي، وأكد أنه سيكون خير بديل لفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض المنتهي تعاقده.

وقدم مسؤولو القلعة البيضاء عرضا لإدارة الوداد البيضاوي المغربي، بمقتضاه يوافق الأبيضمن على بيع محمد أوناجم للوداد بشكل نهائى، بالإضافة إلى مقابل مادى مقابل شراء وليد الكرتي.
2:59 م

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