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الأهلي يكشف عن حجم إصابة وليد سليمان وتدريبات بدنية للعودة
الأحد 13/يونيو/2021 - 04:30 م
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كشف مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، عن حجم إصابة وليد سليمان بأنه يعاني من كدمة خفيفة في القدم.
واكتفى وليد سليمان، لاعب الأهلي، بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.
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