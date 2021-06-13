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الأهلي يكشف عن حجم إصابة وليد سليمان وتدريبات بدنية للعودة

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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كشف مدير الكرة بالأهلي  سيد عبد الحفيظ، عن حجم إصابة وليد سليمان بأنه يعاني من كدمة خفيفة في القدم.


واكتفى وليد سليمان، لاعب الأهلي، بخوض تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد.


ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

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