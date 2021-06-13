تطوير الأرصفة وإنشاء محطة متعددة الأغراض.. مشروعات يجري تنفيذها بميناء الإسكندرية

تحظى الموانئ المصرية باهتمام كبير من جانب الحكومة بشكل عام، ووزارة النقل بشكل خاص، ويتجلى ذلك فيما تقوم به الوزارة من تنفيذ خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية إقليمية وإفريقية وعالمية، لخدمة حركة التجارة البينية، لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجيستيات.



وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل البحري.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بميناء الإسكندرية .





إنشاء محطة متعددة الأغراض:



- بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بالمحطة متعددة الأغراض 63%.

- من المقرر بدء تشغيل المحطة العام المقبل.

- تم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترا.

- سيتم الصب الخرساني لأعمال الرصيف الجنوبي قبل نهايه هذا الشهر.

- جارٍ التعاقد على أوناش الرصيف وأوناش الساحة الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع.

- تتم أعمال البنية التحتية والإنشاء للمبانى وأعمال المرافق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة.





المشغل العالمي:



- سيقوم المشغل العالمي بإدارة وتشغيل المحطة.

- تم الاتفاق مع شركة CMA cgm الفرنسيه العالمية على فترة ما قبل التشغيل لأعمال تجهيز المحطه للعمل.

- جارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بعقد المشاركة الخاصة مع شركة CMA cgm الفرنسية العالمية، تمهيدا لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين لهذه المحطة العملاقة.

- ستوفر المحطة 1500 فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة.

- يتم تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022.







أرض التجارية للأخشاب:



- شهد وزير النقل التشغيل التجريبي لمشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية.

- تبلغ مساحة المشروع 44 فدانا.

- تم تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدي شركات وزارة النقل، بإجمالي تكلفة 305 ملايين جنيه.







إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع:



- يتم وضع اللمسات النهائية لمشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54).

- يبلغ طول الوصلة 2.3 كيلومتر، وعرضها 17.6 متر.

- تبلغ التكلفة الإجمالية للوصلة 905 ملايين جنيه.

- بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 98%.

- يساهم المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.







إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح:



- يجري إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد).

تبلغ تكلفة المشروع 300 مليون جنيه.

- تساهم الكباري في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بشكل رأسي، بدلا من كونتينر واحد، لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري.

- يأتي المشروع في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة النقل لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على الطرق، التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، فضلا عن تقليل تكلفة النقل والوقود والتلوث.







إنشاء رصيف 385:



يتم إنشاء رصيف 385، الذي يبلغ طوله 500 متر.

- تبلغ تكلفة إنشاء الرصيف 390.6 مليون جنيه.

- الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة.

- يشمل الرصيف ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، وسيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن سنويا.

- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 85%.







إعادة تأهيل رصيف الخدمات:



- تجري عملية إعادة تأهيل رصيف الخدمات بالميناء، والمخصص للقاطرات.

- بعد الانتهاء من إعادة تأهيله، سيبلغ طول الرصيف 160 مترا، بدلا من 100 متر.

- يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.