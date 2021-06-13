الجيش اللبناني يوقف 10 سوريين ولبنانيا حاولوا الهجرة عبر مركب بحري









أعلن الجيش اللبناني، عن توقيف مركب بحري أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من الجنسية السورية، إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية إلى البدان الأوروبية.







