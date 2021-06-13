هيئة الرعاية الصحية تتابع أعمال رفع كفاءة المستشفيات ببورسعيد

تفقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من المستشفيات التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة تلك المستشفيات بهدف تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية وبأعلى جودة عالمية لخدمة المرضى.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الجولة التفقدية للمدير التنفيذي للهيئة شملت المرور على الأقسام المختلفة والجاري تطويرها بمستشفيات (النساء والولادة التخصصي، التضامن، المبرة) في بورسعيد، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والصيانة وغيرها من أعمال التطوير لتلك المستشفيات.



كما شملت الجولة، التأكد من جودة تنفيذ خطط الإخلاء الجزئي للمستشفيات الجاري تطويرها حسب الخطة الموضوعة والمحددة لهذا الموضوع، والتي توفر بدائل تحافظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى من الجودة والتميز ودون تكبدهم أي مشقة أو عناء لحين الانتهاء من تطوير هذه المستشفيات وعودتها للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لخدمة المرضى.



وتابع البيان: أنه على هامش الجولة التفقدية، عقد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا مع مديري فرع وإدارات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لمناقشة المحاور الرئيسية والهامة في العمل وعرض الموقف التنفيذى للخطة الموضوعة للتطوير حتى الآن، مشددًا خلاله على الالتزام بتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للموطنين من أبناء محافظة بورسعيد دون تكبدهم أي مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة للعلاج.



كما أكد التلواني، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها وعودتها بكامل طاقتها لخدمة المرضى واستقبال الحالات المرضية بكامل طاقتها الاستيعابية، وشدد أيضًا على ضرورة الإنجاز في التنفيذ وتذليل أي عقبات أولًا بأول؛ لاستكمال عمليات التطوير وفقًا للجدول الزمني المحدد.



ولفت، إلى أنه سيتم توفير حزم من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات الجاري تطويرها، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها في خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وحققتها على أرض محافظة بورسعيد، منذ بداية تطبيق المنظومة بالمحافظة في عام 2019 وحتى الآن.



وأشار، إلى أن ذلك في إطار تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، من خلال الارتقاء بجميع المنشآت الصحية عن طريق التطوير الدائم للمنشآت وإمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية المهمة والمتطورة التي تساعد على علاج المواطن وفقًا لأحدث الإرشادات البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، والتي من شأنها أن توفر كل سبل الراحة والأمان للمرضى، كما تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.



يذكر أن المستشفيات الجاري تطويرها وسالفة الذكر، قد قامت بتوفير كم هائل من الخدمات الطبية في مختلف وأدق التخصصات الطبية لعلاج المرضى وخاصة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وذلك منذ تدشين المنظومة بالمحافظة في شهر يوليو من عام 2019 وحتى الآن.