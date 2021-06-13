إنجلترا تهزم كرواتيا بشق الأنفس في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

حقق منتخب إنجلترا فوزًا غاليًا وصعبًا، على حساب المنتخب الكرواتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).





وبدأت إنجلترا بقوة أمام نحو 20 ألف متفرج باستاد ويمبلي وسدد فيل فودن في القائم وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تسديدة قوية مباشرة من كالفين فيليبس.





وانتزعت صاحبة الأرض التقدم بعد الاستراحة بقليل عندما مرر فيليبس كرة إلى سترلينغ الذي ركض في مساحة خالية ليسدد في المرمى.





وستحاول كرواتيا التعويض في مباراتها المقبلة ضد التشيك يوم الجمعة فيما تلعب إنجلترا ضد غريمتها اسكتلندا.



