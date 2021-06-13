وزير المالية أمام البرلمان: المنظمات الدولية أشادت بالإصلاح الاقتصادي لمصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة الموازنة العامة الدولة للعام المالي الجديد 2021 2022، أن المنظمات الدولية هي التي أشادت بالإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر وليس الحكومة أو الجهات المصرية.



وقال "معيط"، إن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن وزير المالية الفرنسي أشاد اليوم خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بما قامت به مصر في الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن المواطن هو صاحب الفضل في نجاح هذه الإصلاحات لأنه هو من تحمل عبء هذه التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تقدر الموقف الشعبي من هذه الإصلاحات وتعمل على من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأشار إلى أن وزير المالية الفرنسي وجه التحية والتقدير للرئيس السيسي وللحكومة المصرية على ما تم تحقيقه من إنجاز في وقت العديد من الدول لم تستطع مواجهة تحديات كورونا، منوهًا أن الاستقرار السياسي والمالي والنقدي الذي تعيشه مصر نعمة من الله، موضحًا أن الرئيس السيسي استلم الدولة كان العجز 13 % ووصلنا بفضل توجيهاته والإصلاح الاقتصادي إلى عجز 6ر6 %.



ولفت وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت العديد من التحديات في ظل الظروف الحالية وخصوصا ظروف القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا.





ووجه وزير المالية العديد من الأسئلة إلى النواب، قائلًا: ماذا يعني ثبات سعر العملة في السوق، وماذا يعني توفير فرص عمل في ظل هذه الظروف، وماذا يعني حل مشكلة الكهرباء والوقود؟، موجها كلامه للنواب، قائلا: "ليس هذا يعني أن ذلك هي النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي..حينما نحقق نموًا إيجابيًا ليس هو إصلاح اقتصادي.





وتابع القول "الاصلاح الاقتصادي تحقق بالشعب المصري العظيم الذي قبل التحدي ومر به والأن يجني ثمار هذا التحمل ونعمل على تحقيق المزيد من النمو من أجل المواطن المصري".

