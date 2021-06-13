"من أكل البازلاء ؟" بثقافة الغربية





واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية في محافظة الغربية؛ بعدما شهد مسرح شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى العرض المسرحي "من أكل البازلاء؟"؛ وذلك ضمن شريحة نوادي المسرح لهذا العام، والتي تنفذها الادارة المركزية للشئون الفنية، وتقدمه الفرقة المسرحية لقصر ثقافة غزل المحلة، تأليف وإخراج محمد الشربيني، تصميم الاضاءة أحمد علواني، التنفيذ الموسيقي لماريانا فيكتور، والمكياج لمارينا أمير، وتصميم للديكور لرانيا حداد، تدور أحداث المسرحية حول مؤلف قعيد يحاول جاهدا التفكير للانتقام من زوجته وأخيه الأصغر؛ بعد أن تأكد من وجود علاقة غير شرعية بينهما، فيما تتسابق الأحداث ليجد الزوج نفسه محاصرا بالعديد من الأوهام والخيالات، التي صورت له خيانة زوجته مع أخيه، ليستفيق على حقيقة موتهم في حادث أصيب هو فيها بالشلل منذ وقت طويل، بطولة محمد رأفت، هاجر عزت، عبد الرحمن أشرف، هاني يسري.



