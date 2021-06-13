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فاطمة كشري عن استجابة السيسي لاستغاثتها: "رئيس إنسان" (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الفنانة فاطمة كشري، إن حالتها الصحية جيدة، معقبة: "الحمد لله ربنا لحقني باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغاثتي وتواصل معها شخص بالهاتف ليلًا، وارسلوا لها سيارة وتم نقلها لمستشفى الشفاء بالتجمع الخامس".

وأضافت "فاطمة كشري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنها تم إجراء أشعة بالصبغة لها، موضحة أنها كانت تعاني من فتاق، وأجرت عملية جراحية في مارس الماضي في مستشفى في حدائق الأهرام، وبعد 4 أيام من إجراء الجراحة شعرت بآلام بجانب مكان العملية وعندما أخبرت الطبيب أبلغها أنه امر طبيعي من الجراحة، وبعد فترة شعرت بم شديدة في بطنها ولم تعلم سبب ذلك الآلم

وتابعت موجهة الشكر للرئيس: "الرئيس السيسي الإنسان وقطر الخير اللي لحقني".

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