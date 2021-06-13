سكرتير عام محافظة أسوان يزور المصابين في حادثى سير الطريق الصحراوى الغربى

عقب وقوع حادثى سير إحداهما على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة والأخر على طريق أسوان العلاقى مما أسفر عن وفاة أثنين من المواطنين وإصابة 15 أخريين، بالإضافة إلى 5 سودانيين.



كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا بزيارة تفقدية للمصابين بمستشفى أسوان الجامعى للأطمئنان على حالتهم الصحية رافقه خلالها الدكتور شريف حسن فراج نائب مدير عام المستشفى حيث نقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.





وقد تم خروج ١٢ مصاب بعد تماثلهم للشفاء، في حين يتلقى ٨ مصابين العلاج اللازم منهم ٣ مصابين تم حجزهم بالعناية المركزة لحالتهم الحرجة، بينما يتلقى ٥ مصابين من السودان الشقيق الرعاية الطبية المتكاملة بقسم الأستقبال.



موجهًا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين في الحادث، بالإضافة إلى صرف الإعانات للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.



والجدير بالذكر بأن حادث الطريق الصحراوى الغربى جاء نتيجة إصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ملاكى، فيما جاء حادث طريق العلاقى نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل.