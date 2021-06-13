موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره نادي أسوان، يوم الخميس 17 من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.









وسيدخل الزمالك المباراة ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد نادي أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.