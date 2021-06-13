أتلتيكو مدريد يحدد سعر هدف مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن حدد أتلتيكو مدريد الإسباني حدد سعر التخلي عن نجمه الإنجليزي كيران تريبيير الذي يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن النجم الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر يونايتد حريص للغاية على التعاقد مع تريبيير من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن ومن أجل توفير المنافسة للاعب آرون وان ببيساكا.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد تربيير البالغ من العمر 30 عاماً ينتهي في نهاية الموسم المقبل ولذلك سيكون أتلتيكو مدريد على إستعداد للتخلي عنه في الميركاتو الصيفي الحالي بدلاً من رحيله مجاناً.



