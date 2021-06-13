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مقتل 7 من عناصر "الشباب" جراء عملية للجيش الصومالي

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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قتل 7 عناصر من حركة "الشباب" المتطرفة في عملية خاضها الجيش الصومالي في منطقة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى الواقعة بجنوب البلاد.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن العملية التي جرت في قريتي بوسلي وبولو الوندي بمنطقة جنالي، كان الهدف منها التصدي لمؤامرات مليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

 

وأواخير الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية بأن القوات الحكومية استطاعت تصفية العشرات من مسلحي حركة "الشباب"، بينهم قيادات بارزة، خلال عملية أمنية في محافظة شبيلى الوسطى.   

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حركة الشباب الصومال الجيش الصومالي

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