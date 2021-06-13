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بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُرتقبة

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل نادي بيراميدز سبورت، في منافسة شرسة مع النادي الأهلي، من أجل الحصول على صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية، أن بيراميدز يخطط للتعاقد مع أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي أبدى اهتمامه بالتوقيع مع نجم الزمالك السابق، وهو نفس الحال بالنسبة لنجم الفريق العسكري، الذي أوضح خلال تصريحات له أنه يرغب في التواجد داخل التتش.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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