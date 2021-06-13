منتخب السويس يوضح حقيقة استمرار المزين في الموسم المقبل

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أكد المحاسب محمد هلال رئيس نادى منتخب السويس، استمرار ايمن المزين المدير الفنى للفريق الاول للسويس في منصبه خلال الفترة المقبلة بدورى القسم الثانى.



وقال " محمد هلال " أيمن المزين متعاقد معنا لمدة موسم ونصف ، لذلك هو المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة"، وأضاف هلال في إجتماع اهام مع مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة لتحديد كل احتياجات الفريق الأول.



وقد لعب فريق منتخب السويس 27 مباراة وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاءا وخسر 7 مباريات ، ويتبقي له 3 مواجهات امام سرس الليان و النصر و القناة.



ويحتل فريق منتخب السويس المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 38 نقطة.