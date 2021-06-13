رواية درويش تشارك فى معرض القاهرة للكتاب 2021
تشارك رواية درويش للكاتبة هدى أنور بمعرض القاهرة للكتاب 2021 فى دورته ال 52 والرواية صادرة عن دار ليان للنشر والتوزيع وتقع فى 220 صفحة من القطع المتوسط والرواية تصور ملحمة إنسانية فى الحب والحرب والسلام حيث بحث الإنسان عن ماهيته الحقيقيه وحيث التضحيات الكبرى لدراويش الوطن الذين يدورون حول أوطانهم فى رقصة بذل للأرواح فداء للأرض وتحقيقا للسلام والاستقرار...رحلة إنسانية روحية تأخذ بابطالها إلى دروب متفرقة وتبقى الحقيقة المطلقة، الروح لا تفارق الروح.
تأخذك الرواية من زمن إلى آخر، من حى
الحسين مروراً بأسوان إلى حى الزمالك ودروب مصر المتشعبة من صحارى ووديان وجبال يجابه
أبطال الرواية أهواء أنفسهم ويواجهوا الظروف التى أحاطت بهم فى بحث لا متناهى عن
الحقائق المُطلقة وعن دروب الوصول إلى الله من خلال واقع وتاريخ حقيقى لحقب زمنية
مختلفة بمصر.
جدير بالذكر أن الكاتبة هدى أنور حاصلة على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، درست الأدب العربى بكلية الآداب قسم اللغة العربية، خاضت رحلتها مع الكتابة مع انقطاع استمر لمدة أربعة عشر عاماً قبل أن تعود مرة أخرى برواية صوفى تلتها رواية سحر حلال، رحلة دفعتها لإطلاق مبادرتها – المعتكف الكتابى - لدعم المواهب الأدبية عن طريق برنامج متكامل يساعد الكُتاب على وضع أقدامهم على بداية طريق الكتابة من خلال تعلم تقنيات الكتابة وآليات مجابهة التحديات والظروف المختلفة التى تواجه الكتاب وتدفعهم إلى الإنقطاع عن الكتابة والتوقف عن الإبداع، برنامج تخرج منه أكثر من مائتى كاتب وكاتبة وخرجت إصدارات الكثير منهم إلى النور، مبادرة معنية بإثراء وجه الثقافة والأدب فى مصر عن طريق إخراج جيل من الأدباء مؤسس بعناية.