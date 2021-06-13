شديد قناوي : سنجتهد حتي اخر دقيقه في القسم الثاني





قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن اللاعبون قاموا بالمطلوب منهم معظم فترات اللقاء الذي أقيم مع المنيا بالقسم الثاني .





وأشار قناوي أن احداث لقاء أمس أبرزت بعض الإيجابيات و السلبيات التي سيتم تداركها في المباريات الثلاث المتبقية .



وأضاف قناوي، بأنه يأمل في مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة لمواصلة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.



وتابع قناوي، بانه سيجتهد وسيستمر إلي اخر دقيقه في الدوري، موضحا بان كره القدم بها كل شيء، كما أنه وارد كل شيء في عالم كرة القدم.



وتعادل نادي المنيا، مع فريق الألومنيوم، سلبيا أمس، في المباراه التي جمعتهما على ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعه والعشرين لمسابقة دوري القسم الثاني للموسم الكروي 2020\2021.