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هل يتجسس التيك توك على المستخدمين؟.. استشاري تحول رقمي يجيب (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف المهندس روماني رزق الله، استشاري التحول الرقمي، حقيقة تجسس تطبيق "تيك توك" على الأفراد.

وأضاف "رزق الله"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك ضريبة لكل شيء، ومن يرغب في استخدام التطبيق عليه أن يدفع ضريبة ذلك، موضحًا أن أي تطبيق يطلب صلاحية استخدام الكاميرا والميكرفون والموقع، ويمكن للمستخدم إغلاقهم بعد فتح التطبيق.

وتابع استشاري التحول الرقمي، أن استخدام الشخص لميل واحد أكثر من أكونت تأكيد أن هذا الحساب ليس مزيف، وهذا يستخدم في تحليل البيانات من خلال الذكاء الصناعي، ويعرف هوايات الشخص المفضلة من خلال تحديد موقعه.

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