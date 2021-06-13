Advertisements

"صحة النواب" توصي بالتسجيل والكشف المبكر على مرضي ضمور العضلات

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زايدن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضي ضمور العضلات في مصر.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها، إلي الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضي وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج.

وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدراج العلاج الخاص بمرضي ضمور العضلات ضمن العلاج علي نفقة الدولة وعلي نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد زيدان، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضي ضمور العضلات ليتسني علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف.

واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة القيام بالتسجيل القومي لهذه الحالات من مرضي ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر علي الأطفال حتي يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات.

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضي ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير وخطة وهناك اتفاقيات، وخطوات تنفيذية وجادة جدا، متابعًا: "هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل علي ذمة التأمين الصحي من أول يوم ولادته حتي سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي وتم مدهم بأجهزة تعويضية".

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن حالة كريستيان إريكسن الصحية

منذ ساعة و 24 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُرتقبة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:55 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

02:10 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُرتقبة

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة