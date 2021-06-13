جنايات الدقهلية تقضي ب 15 سنة سجن لقاتل شقيق طليقته

حكمت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم، بسجن قاتل شقيق طليقته المهندس 15 عاما مع الشغل، وذلك بعد أن تربص به وطعنه بمطواة عدة طعنات نافذة بمطواة



أحداث القضية تعود إلى العام الماضى بقرية السماحية بعدما تربص المتهم بالقتيل بأحد شوارع قرية السماحية التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، ووجه له ٣ طعنات نافذة.



يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ألقت القبض على المتهم بقتل المهندس الشاب بناحية قرية والسماحية والتابعة لمركز أجا، بعد أن طعنه بمطواة ثلاثة طعنات وفر هاربا، وقد توصلت الأجهزة إلى مكان اختبائه وألقت القبض عليه.



وتوصلت تحريات البحث، إلى أن المتهم طعن المجنى عليه 3 طعنات بالقرب من موقف القرية، وفر هاربا إلى القاهرة، وتمكنت المباحث من تحديد مكانه، والقبض عليه هناك.



وأكد شهود القضية، أنه بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، أن طليق شقيقة المجنى عليه، ترصد له، وطعنه عدة طعنات وتركه غارقا فى دمائه وفر هاربا.



وأكد الشهود، أن الواقعة كانت بالقرب من موقف قرية "سماحة"، وسجلت كاميرات المراقبة الواقعة بالكامل، وتحفظت مباحث المركز عليها، وذكر شهود أن الجانى كان قد أرسل العديد من التهديدات إلى عائلة طليقته، وأكد بذلك والد الضحية.