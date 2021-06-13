عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة نجم الفريق المعار خلال الموسم الجديد.





ويتواجد عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر ضمن صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ويقدم مستويات مميزة في الموسم الجاري.





وأبدى موسيماني، رغبته في تأجيل عودة اللاعب مرة أخرى إلى ملعب التتش، والإبقاء عليه بالإعارة، خوفًا من عدم مشاركته بالموسم الجديد.





ويرى موسيماني أن اللاعب لا يزال يحتاج إلى المشاركات بشكل أساسي بالفترة المقبلة، قبل أن يتم عودته والاستعانة به داخل جدران القلعة الحمراء.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



