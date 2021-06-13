دينا فؤاد تشارك فى فيلم "200 جنيه" بدور مميز.. وتعتذر عن مسرحية "زقاق المدق"





تشارك دينا فؤاد فى الفيلم السينمائى الكبير "200 جنيه" والذى يضم نخبة مميزة من نجوم الفن المصرى، حيث تظهر فى دور مختلف ومميز عن أدوارها السينمائية السابقة، ويعد الدور بمثابة المفاجأة لجمهورها، ويأخذ الفيلم الطابع السردى المختلف، إذ يدور فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وتظهر دينا فؤاد فى الفيلم مع مجموعة متميزة من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، نيللى كريم، هانى رمزى، وليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مى سليم.





وتأتى مشاركة دينا فؤاد فى الفيلم بعد اعتذارها عن مسرحية "زقاق المدق" لأديب نوبل نجيب محفوظ، من إخراج عادل عبده، حيث قدمت اعتذارها لارتباطها بأعمال فنية أخرى، كما تعكف حاليا على قراءة سيناريوهات درامية جديدة للمفاضلة بينها والبدء فى تصويرها الفترة المقبلة.



