الجيش التركي يقصف أهدافا في بلدة تل رفعت شمالي سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، اليوم الأحد، بأن الجيش التركي قصف بالمدفية أهدافا في بلدة تل رفعت شمالي سوريا، ردا على هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة.





وحسب وكالة "الأناضول"، قصف الجيش التركي 3 مبان تستخدم مقرات لوحدات "حماية الشعب" الكردية.





وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أمس السبت، عن مقتل وجرح العشرات، جراء هجوم على مستشفى بمدينة عفرين السورية، والذي نسبته إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.





وذكرت الولاية في بيان لها، أن "مسلحي التنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا صواريخ من طراز "غراد" وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة "تل رفعت" المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.





ومن جانبها، صرّحت وزارة الدفاع السورية، بأن "قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا، استهدف الاحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء يوم السبت 12 يونيو".





وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.





وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقاتلين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها كموطئ قدم عسكري مهم.



