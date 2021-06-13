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"سياسات أردوغان الخاطئه".. ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة داخل الشعب التركي

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
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لا يزال الشعب التركي ينزف فقرًا، ويعاني من أوضاع معيشية صعبةً، فهناك أرقام معدلات الفقر في تركيا، الصادرة عن صحف وتقارير منها ما هي رسمية تؤشر على أن ملايين الأتراك يجدون صعوبات جمة في اقتناء قوت يومهم، لتُوجه أصابع الاتهام نحو النظام الحاكم المتمثل في حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وتحدثت صحيفة "سوزجو" التركية عن أرقام مرعبة لحالات الفقر في تركيا، وأشارت إلى أن 15 مليون مواطن في تركيا يعيشون على مساعدات 44 مؤسسة خيرية في بلاد الأناضول.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2018، تم إنفاق 442.6 مليار ليرة من قبل هذه المؤسسات، وذلك من أجل إنقاذ حياة 14 مليونًا و389 ألف شخص في البلاد.


 
  

واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض وقتها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بتبني سياسات ستؤدي إلى إفقار 10 ملايين تركي بالفقر.

 

وقال والي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، "إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت أقل من الزيادة على سعر رغيف الخبز، ما يعنى أن النظام حكم على 10 مليون مواطن بالفقر".


 
 

وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر في تركيا، انتقد علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، والذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد في البلاد، الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، متهمًا حكومة أردوغان بممارسة سياسة الابتزاز والاستغلال للفقراء.


 
 

 وقال باباجان: "المواطن الفقير إذا رغب في الحصول على معونة يشترط عليه الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية أولًا"، وذلك نقلًا عن موقع "تركيا الآن" المعارض.


 
 

وأشار باباجان، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسببت في تفشي الفقر في البلاد، منوهًا إلى أنه أصبح يعيش 23 مليون شخص في تركيا بأقل من 40 ليرة في اليوم، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي.

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