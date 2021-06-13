موعد صرف فرق نقاط الخبز لبقالي التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدءًا من اليوم الأحد، في صرف فروق نقاط الخبز لبقالي التموين من خلال البنوك.

وبناءًا على تعليمات وزير التموين علي المصيلحي، تصرف هيئة السلع التموينية قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن بإجمالي مبلغ 251 مليون جنيه، لكافة بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً بعشرة أيام عن موعد صرفها المقرر.





وكان المصيلحي، قرر مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.





واعترض بدالو التموين، على تأخير صرف نقاط الشهر الجاري، خلال الأسبوع الماضي.