Advertisements

موعد صرف فرق نقاط الخبز لبقالي التموين

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
Advertisements
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدءًا من اليوم الأحد، في صرف فروق نقاط الخبز لبقالي التموين من خلال البنوك.

وبناءًا على تعليمات وزير التموين علي المصيلحي، تصرف هيئة السلع التموينية قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن بإجمالي مبلغ 251 مليون جنيه، لكافة بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك مبكراً بعشرة أيام عن موعد صرفها المقرر.

وكان المصيلحي، قرر مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلاً من إنتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

واعترض بدالو التموين، على تأخير صرف نقاط الشهر الجاري، خلال الأسبوع الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر التموين التجاره اخبارالاقتصاد اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن حالة كريستيان إريكسن الصحية

منذ ساعة و 24 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"قناص لا يعرف الرحمة".. الزمالك يتجه لحسم صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يومين

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُرتقبة

منذ أقل من ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"التموين" تواصل صرف المقررات التموينية بدءا من السابعة صباحا

وزير التموين: يوجه بصرف 251 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

"التموين": صرف 261 مليون جنية قيمة سلع فارق نقاط الخبز

وزير التموين يزف بشري سارة حول فارق نقاط الخبز

مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:55 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

02:10 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

07:21 م

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُرتقبة

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة