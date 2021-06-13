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التعليم تعلن عن خبر هام للمعلمين بشأن الترقي

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 20202021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.eg، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1562021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3182021.

جاء ذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقية، والإعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيًا تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمى، وفي إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على أهمية التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.eg لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأوضح حجازي أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للأزهر بشأن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 20202021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.egalazhar اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1562021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3182021، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.egalazhar لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى سيتم الإعلان خلال أيام عن إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية وآليات دفع تكاليف تلك البرامج والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، وذلك في إطار استعدادات المديريات التعليمية لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية ووظائف التوجيه الفني.

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