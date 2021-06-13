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"صناعة النواب" تطالب بحصر شامل لمشكلات قطاع النسيج لحلها

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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طالب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعه بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن تدهور قطاع صناعة الملابس في مصر وانخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب الركود، حسبما ورد بطلب الإحاطة، اتحاد الصناعات بتقديم بيان بعدد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في مصر، مؤكدًا بأن اللجنه ستبذل اقصي مجهود مع الحكومه لحل الكثير منها مما يكون لها تأثير مباشر علي السوق.


وتابع "محمود" أن المعاناه تطال الجميع سواء الاستيراد او التصدير بسبب الصناعة، مضيفًا "بأننا خاطبنا وزيرة الصناعة كثير جدا والموضوع ليس قاصر علي الصناعة وإنما معني بها وزارات الاستثمار والصناعة والكهرباء والبترول وبلا شك الضرائب والرسوم بتعلي التكلفة".
.

من جانبه أكد النائب محمد المرشدي، بأن المعلومات في طلب الإحاطة خطأ وذلك باختزال حجم الصناعة في الملابس الجاهزة، ولكننا نواجه أزمة في كل الصناعه بداية من الغزل والنسيج والتصنيع والقطن والحلج، موضحًا بأننا لدينا صناعه تفصيل وليس لدينا صناعه ملابس، مطالبًا بحماية الأسواق وحماية الصناع والعمل على حل مشاكل المناطق الصناعية في مصر وتحقيق منافسة عادلة.

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