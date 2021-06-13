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أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:- 

حراسة المرمى: محمود جاد 

خط الدفاع: كرين فؤاد، محمود مرعي، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، عمار حمدي 

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، ناصر ماهر 

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على الأولاد اللقاء الماضي بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي.

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