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أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا
الأحد 13/يونيو/2021 - 06:08 م
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:-
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: كرين فؤاد، محمود مرعي، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، عمار حمدي
خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، ناصر ماهر
خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان
ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على الأولاد اللقاء الماضي بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي.
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