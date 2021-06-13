أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا وديًا استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.





وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:-





حراسة المرمى: محمود جاد





خط الدفاع: كرين فؤاد، محمود مرعي، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، عمار حمدي





خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، ناصر ماهر





خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان





ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على الأولاد اللقاء الماضي بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي.



