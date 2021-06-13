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ماكرون: مجموعة السبع ليست ناديا معاديا للصين

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "ليست ناديا معاديا للصين".

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة دول المجموعة (G7) المنعقدة في إنجلترا أن "الصين منافس اقتصادي يتعين عليه احترام قواعد التجارة الدولية"، لافتا إلى أن دول المجموعة "لديها اختلافات مع الصين فيما يتعلق بالعمل القسري، على سبيل المثال".

 

وفي حديثه عن منشأ فيروس كورونا، قال الرئيس الفرنسي: "نحن بحاجة إلى الوضوح والتعاون من قبل جميع الحكومات".

 

وأظهرت مسودة بيان أن قادة مجموعة السبع طالبوا بإجراء دراسة شفافة تستند إلى العلم، بما في ذلك في الصين، لمعرفة منشأ فيروس كورونا، على أن تتولى منظمة الصحة العالمية هذا الأمر.

 

وقال البيان شبه النهائي للمجموعة "ندعو أيضا إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة حول منشأ كوفيد-19 في حينه وبشفافية، وتكون مستندة إلى العلم، بقيادة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في الصين، كما أوصى تقرير الخبراء".

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مجموعة السبع ماكرون التجاره

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