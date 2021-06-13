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تريزيجيه يكشف تفاصيل زيارته للنادي الأهلي

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تحدث محمود حسن تريزيجية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن زيارته للنادي الأهلي فريقه السابق، التي جاءت اليوم على هامش إجازته بالقاهرة.

وأبدى نجم البريميرليج، سعادته الكبيرة بزيارة النادي صباح اليوم الأحد ومتابعة المران الجماعي لفريق الكرة، واصفًا عودته بالشعور الرائع.

وأضاف خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي للنادي: "استعدت ذكرياتي مع نادي القرن الذي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في أوروبا".

وأوضح: الانتماء إلى النادي الأهلي فخر لأي لاعب، خاصة أنك تنتمي إلى نادٍ لا يعرف المستحيل، ويسعى دائمًا لمنصات التتويج وتسجيل الأرقام القياسية، ولا يقبل سوى بالمركز الأول.

وأشار تريزيجيه: «تربيت داخل الأهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غيره، ومن ثم خرجت إلى ملاعب أوروبا مقاتلًا ولا يشغلني سوى كيفية بلوغ النجاح على كل المستويات».

وذكر نجم الأهلي السابق ونجم أستون فيلا الإنجليزي أنه تلقى دعمًا كبيرًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، مشددًا على أن حديث الخطيب معه كان له أثر كبير جدا في الشد من أزره والرفع من حالته المعنوية بعد التعرض للإصابة، ولن ينسى هذا الحدث طيلة حياته.

وأوضح أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وجميع لاعبي الفريق يتواصلون معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته ودعمه خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها بسبب الإصابة.

وشدد تريزيجيه على أنه متابع دائم لمباريات الأهلي محليًّا وقاريًّا، مؤكدًا على أمنياته في نجاح الفريق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة هذا الموسم. وقال: «الأهلي قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خاصة أن الفوز بالألقاب يبقى هدفًا رئيسيًّا للأهلي على مر العصور».

وأشار تريزيجيه إلى أنه ما زال يتذكر لحظة هدف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، مؤكدًا: «من شدة فرحتي بالهدف تعرض جهاز الآيباد الخاص بي للكسر فرحًا بهدف أفشة الذي قاد الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة».

وأكد لاعب أستون فيلا شعوره بالفخر الشديد لانتمائه للنادي الأهلي، وقال: «بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر والاعتزاز، وأكدت لهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وهو شرف كبير لا يضاهيه شرف».

وأتم تريزيجيه حديثه مؤكدًا ثقته في قدرات لاعبي الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية، مشددًا على استمرار دعمه ومساندته لنادي القرن. وقال: «قبل كوني لاعبًا سابقًا في الأهلي أنا مشجع أهلاوي عاشق للكيان».

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