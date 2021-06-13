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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، يوم 1 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وهناك مباريات عديدة مؤجلة للنادي الأهلي، نظرًا لانشغال المارد الأحمر بمسابقة بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواجهته الهامة أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

جدير بالذكر أن فاز الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نادي نهضة بركان المغربي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

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