المخرج رؤوف عبد العزيز يكشف عن صاحب فكرة مسلسل "الطاووس"



قال رؤوف عبد العزيز، مخرج مسلسل "الطاووس"، إن فكرة المسلسل دارت برأسي قبل حادث الفيرمونت، حيث تحدثت مع صديقي الكاتب محمد ناير حول أحد حوادث الاغتصاب التي تمت بمنطقة التجمع الخامس وتناولتها الصحف، فقلت له لماذا لا نناقش هذا الموضوع في عمل درامي، خصوصًا وأن معظم الأعمال التي تناولت هذه القضية كانت منذ زمن طويل وعن طريق السينما فقط.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هيّ"، المذاع على قناة "دريم"، أننا توقفنا عند نقطة مهمة، وهي أن حوادث الاغتصاب يتفاعل معها الناس لمدة معينة، لكن المشكلة الأكبر تكمن في الضحية ذاتها كيف ستواجه المجتمع وهل سيتقبلها أم سينظر لها نظرة أخرى؟، وهل تستطيع الضحية أن تأخذ حقها؟.



وتابع: "حاولنا ألا تكون قضية مسلسل "الطاووس" في حيز ضيق، ومن هنا فكرنا أن هذه الضحية كي تستطيع أخذ حقها يجب أن يكون لها سند يحتمي بالحق، ومن هنا فكرنا في أن يكون محاميًا، لأن رجل القانون يستطيع أن يحمي ضحيته ويأخذ حقها ويقف في وجه الجاني الذي يحتمي بنفوذه".



يذكر أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.



