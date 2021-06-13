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وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للعمالة المصرية في السعودية

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة إن دول الخليج مازالت تطلب العمالة المصرية رغم جائحة كورونا ونظام الكفالة كان يهضم حق العامل في كثير من الأمور.

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، فتح الطيران بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعودة المصريين للعمل في أماكنهم مشيرا إلى أنه سيتم تجديد الإقامة تلقائيا.

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب طرحت العديد من الأفكار خلال الجلسة التي تمت مع التنسيقية مشيرا على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني، مشيرا إلى أن تواجد الوزارة ومراكز التدريب في القرى أدى إلى وجود إقبال من الشباب مؤكدا أن الوزارة لو استطاعت تنفيذ 100 ألف مشروع سيتم توفير مليون فرصة عمل.

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