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بطل كأس مصر باتحاد الإعاقات الذهنية يفوز على المقاولون العرب بخماسية في مباراة استعراضية

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أدى اليوم الأحد، فريق شرق حلوان بطل كأس مصر لكرة القدم باتحاد الإعاقات الذهنية، مباراة استعراضية أمام الفريق الأول بنادي المقاولون العرب.

جاء ذلك خلال احتفالية بالرياضين من ذوي الإعاقات الفكرية، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني، وبحضور الدكتور اشرف العجيلي نائب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والدكتورة أمل جمال سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، وتضمنت الفقرة الرئيسية مباراة مصغرة بين فريق الاتحاد المصري والفريق الأول لنادي المقاولون العرب.

سجل لفريق شرق حلوان، اللاعب كرم محمد هاتريك، واللاعب فتحي طارق فتحي هدف، واللاعب يوسف حسين الهدف الخامس، فيما سجل هدف المقاولون الوحيد اللاعب لويس إدوارد.

عقب اللقاء تم توزيع عدد من الجوائز والهدايا التذكارية للاعبين والحضور.

وتضم قائمة فريق شباب شرق حلوان اللاعبون:
المدير الفنى كابتن سيد عبدالمعطى والمشرف الرياضى إسلام عبدالمعطى، واللاعبون عمر محمود أحمد، إسلام حمزه سعد، محمود جمال هلال، إسلام احمد عنتر، إسلام شحات صديق، سامح رمضان عبدالعزيز، أحمد رضا إبراهيم، فتحى طارق فتحى، يوسف حسين طه، عبدالله محسن أحمد، أحمد مصطفى ابراهيم، كرم محمد أحمد، شريف احمد عبدالقادر.

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