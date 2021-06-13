حملات مكثفة للقضاء على البعوض بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة، والرمال من الشواطئ، إضافة للرش المستمر لمقاومة البعوض، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.



تابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم،سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة، بالإضافة نظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل.



وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021م، مؤكدًا أنه تابع أعمال الرش لمقاومة البعوض بمناطق المدينة، واستمرار الحملة يوميًا بجميع المناطق بداية من الفنار غربًا وحتى نهاية المصيف شرقًا.



وشدد رئيس مصيف بلطيم، على ضرورة استمرار حملات المقاومة للقضاء على الحشرات، بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقًا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشار البعوض والحفاظ على الصحة العامة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة،لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات وأجهزة الضباب بالفترة المسائية مع استمرار أعمال الرش والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض بالمناطق المختلفة والتي تستهدف الحملة القضاء على هذه الحشرات بواقع مرتين يوميًا إحداهما قبل الشروق والأخرى قبل الغروب وذلك للقضاء على الحشرات والبعوض، حيث يتم استهداف البعوض بالأجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف أماكن التوالد بالرشاشات المحمولة وكذلك مواتير الرش المخصصة لهذا الغرض.