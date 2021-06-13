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البدري يحضر مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب أفريقيا

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حضر الجهاز الفني الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري مباراة منتخبنا الأولمبي الودية الثانية  أمام منتخب جنوب أفريقيا باستاد السويس ضمن الاستعدادات النهائية للأولمبياد. 

ورافق المدير الفني في السويس لمتابعة اللقاء، أعضاء الجهاز الفني المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

يأتي ذلك في إطار خطة المتابعة للعناصر التي تقع تحت طائلة الاختيارات المرشحة للمرحلة المقبلة، ويضع الجهاز الفني مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة المنتخب الاوليمبي في الحسابات علي أمل أختيار أفضل العناصر. 

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض منافسات تصفيات كأس العالم بمواجهة انجولا والجابون خلال الاجندة الدولية المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل.

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