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وزير القوى العاملة: لن نسمح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الدولة المصرية لن تسمح بخروج أي عامل لأي دولة دون ضمانات ونتوقع مشاركة 3 ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا في الوقت الذي بلغ فيه عدد العاملين العائدين من ليبيا في السنوات السابقة 3 ملايين عامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن العامل المصري أفضل عامل على مستوى العالم إذا توفرت له القدرة والامكانية مؤكدا أن دول الخليج مازالت تطلب العمالة المصرية رغم جائحة كورونا ونظام الكفالة كان يهضم حق العامل في كثير من الأمور.

وأشار إلى ان الوزارة توفر فرص عمل في القطاع الخاص وهناك طلب كبير على العمالة، موضحا: "أصحاب المشروعات يشتكون من نقص العمالة".

وأضاف، أن الوزارة لديها قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني، وأن الوزارة تطبق مبادرة "حياة كريمة" في كل القطاعات منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها.

وأكد أن معدلات البطالة انخفضت في مصر خلال عام 2020 لـ7.7% وأن المشروعات الكبرى للدولة حلت أزمة البطالة للعائدين من العراق وليبيا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن موقع الوزارة يستقبل الباحثين عن فرص العمل في المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد قاعدة بيانات للعمالة المنتظمة على مستوى الجمهورية للاهتمام بهم وتم حصر نحو 180 ألف عامل غير منتظم لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستكمل وزير القوى العاملة: استطعنا توفير ما يقرب من 250 ألف بوليصة تأمين على الحياة وعلى الإصابات تصل قيمتها لـ100 ألف جنيه وأن كافة الوزارات تتكاتف لدعم ورعاية العمالة غير المنتظمة.
 
وقال وزير القوى العاملة إنه تم توفير 85 ألف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة والعاصمة الإدارية يعمل بها نحو 500 ألف عامل والعلمين الجديدة 75 ألف عامل.

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