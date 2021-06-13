Advertisements

إصابة شخص في حريق بمخزن خردة بميت غمر

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أصيب كهربائي بحروق، إثر حريق شب في مخزن تسوين خردة ملك شقيقه، وذلك بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن لتشوين الخردة، وامتدت النيران إلى منزل مجاور بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.

وانتقل ضباط مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض على مساحة 60 مترا تقريبا، تستخدم كمخزن لتشوين الخردة "ثلاجات مستهلكة"، ملك شريف م. ا. 38 سنة - عامل خردة، ومقيم بذات القرية، وامتداد النيران لواجهة منزله الملاصق لها.

وأسفر عن الحريق إصابة شقيقه أحمد 40 سنة - كهربائي، ومقيم بذات القرية، بحروق بسيطة بالساعد الأيسر، أثناء محاولته إخماد الحريق، واحتراق جزء من واجهة العقار المجاور، وبعض الخردة من الثلاجات المستهلكة.

وبسؤال صاحب المخزن والمصاب، رجحا قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال على بعض تلك المخلفات، ما أدى إلى نشوب الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5520 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد ياسر ريان يقود منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ يوم

أبرز تصريحات وزير المالية الفرنسي عقب لقائه مع رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُخطط لضم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

سد النهضة كارثي.. تفاصيل خطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

عاجل.. الإعلان عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

07:00 م

أستاذ فيروسات يوضح حقيقة وجود الفطر الأسود بالخضروات والفاكهة (فيديو)

04:55 م

حقيقة الصفقة التبادلية الضخمة بين الأهلي وبيراميدز

11:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة