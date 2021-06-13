إصابة شخص في حريق بمخزن خردة بميت غمر

أصيب كهربائي بحروق، إثر حريق شب في مخزن تسوين خردة ملك شقيقه، وذلك بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن لتشوين الخردة، وامتدت النيران إلى منزل مجاور بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر.



وانتقل ضباط مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض على مساحة 60 مترا تقريبا، تستخدم كمخزن لتشوين الخردة "ثلاجات مستهلكة"، ملك شريف م. ا. 38 سنة - عامل خردة، ومقيم بذات القرية، وامتداد النيران لواجهة منزله الملاصق لها.



وأسفر عن الحريق إصابة شقيقه أحمد 40 سنة - كهربائي، ومقيم بذات القرية، بحروق بسيطة بالساعد الأيسر، أثناء محاولته إخماد الحريق، واحتراق جزء من واجهة العقار المجاور، وبعض الخردة من الثلاجات المستهلكة.



وبسؤال صاحب المخزن والمصاب، رجحا قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بإهمال على بعض تلك المخلفات، ما أدى إلى نشوب الحريق.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5520 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.