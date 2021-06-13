المخرج رؤوف عبد العزيز يكشف سر اختيارة لأبطال مسلسل "الطاووس"



كشف رؤوف عبد العزيز، مخرج مسلسل "الطاووس"، أن ترشيحه الأول للمسلسل كان للفنان جمال سليمان والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وتوقفت أمام سهر الصايغ، لأنها تمتلك موهبة كبيرة ولديها وجه معبر عن أحلام وآمال شخصية "أمنية"، خصوصًا بعد اغتيال حلمها، وفكرت أيضًا في الأدوار الأخرى أن يكون معظمهم غير مستهلكين.



وأضاف" عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هيّ"، المذاع على قناة "دريم"، أن أكثر شيء أثر فيه الرسائل التي تلقاها لمواجهة التحرش والاغتصاب، مشيرًا إلى أن مسلسل "الطاووس" عرض الطرق القانونية الصحيحة لمواجهة هذه الأزمة، مما شجع بعض الفتيات على الكشف عن المشاكل التي تعرضن لها.



وتابع: "أنا وكل فريق العمل تلقينا رسائل من فتيات تحدثوا فيها عن ما حدث لهن، وآخرون أكدوا أنهن بعد مسلسل "الطاووس" لن يصمتوا وسيكشفوا ما تعرضن له من حالات تحرش وهذه الرسائل أسعدته كثيرا لأنه شعر أن مسلسل الطاووس كان له أثرًا إيجابيًا في قضية مهمة للمجتمع".



يذكر أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.



