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طبيب يحذر من ريجيم "بودرة البروتين"

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي واستاذ القلب، إن الحصول على بروتين فقط، وبكميات كبيرة بغرض بناء العضلات أمر يؤدي إلى خلل بالجسم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لابد من تكامل عناصر الوجبة ووجود البروتينات والنشويات والبقوليات.

وتابع أن "دايت البروتين" يؤثر على القلب والكلى والكبد؛ وهو ما يؤدي إلى الأزمات القلبية ضار جدا لجسمك والضرر يكون مفاجئ.

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